7 Drama Korea Terbaik 2020, Drakor Peraih Rating Tertinggi Juli-September, RECOMMENDED! 

POS-KUPANG.COM - Ada banyak Drama Korea terbaik 2020 yang bersaing rating tertinggi di paruh kedua tahun ini.

Deretan Drakor ( Drama Korea) terbaik 2020 itu menampilkan bintang populer.

Pada paruh pertama tahun 2020, The World of The Married hingga Crash Landing On You adalah drama Korea terbaik yang meraih rating tertinggi.

Kini, ada Drama Korea terbaru yang juga meraih rating tinggi.

Salah satunya adalah Drama Korea terbaru Homemade Love Story. Selain itu, Drama Korea terbaru Record of Youth dibintangi Park Bo Gum juga meraih rating tinggi meski tayang di cable TV.

Nah, inilah tujuh Drama Korea terbaik 2020 yang meraih rating tertinggi di bulan Juli hingga September.

Deretan Drakor terbaik yang bersaing di paruh kedua tahun 2020.

Once Again



Drakor Once Again, deretan drama Korea terbaik 2020 peraih rating tertinggi bulan Juli-September.

Menurut Nielsen Korea, Drakor Once Again meraih rating tertinggi 34,8 dan 37 persen.

Drakor yang tayang di akhir pekan ini menampilkan cerita keluarga dan kisah romantis.