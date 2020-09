Positif Covid-19 Bertambah Pemkot Kupang Terapkan WFO dan WFH

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Akhir-akhir ini kasus positif Covid-19 di NTT khususnya di Kota Kupang terus bertambah. Kemarin penambahan enam oramg positif Covid-19, yang salah satunya adalah anak-anak dari Kelurahan Fatululi.

Dengan terusnya bertambah kasus positif Covid-19 di kota Kupang, maka mulai besok Pemerintah Kota Kupang akan menerapkan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).



Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kupang, Ernest Ludji, kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (27/9/2020), menyampaikan besok pemerintah Kota Kupang mulai menerapkan Work From Office dan Work From Home untuk mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko penularan yang terjadi di lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Kata Ernest mulai besok yang masuk bekerja Work From Office hanya 25 persen dan selebihnya 75 persen melakukan Work From Home atau bekerja dari rumah. Ini berlaku bagi ASN dan PTT di lingkup pemerintah kota Kupang

Namun, kata Ernest, bagi pimpinan dan pejabat struktural wajib beranda di kantor atau melakukan Work From Office.

"Nantinya ASN dan PTT yang tetap bekerja di rumah jadwalnya diatur untuk secara bergantian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat," tuturnya.

Ia juga mengatakan Pemerintah Kota Kupang juga akan lebih mempertegas Perwali nomor 18 kepada masyarakat kota Kupang terkait pembatasan-pembatasan kegiatan

Katanya pemerintah akan melakukan penertiban kepada masyarakat yang melakukan kegiatan yang mengumpulkam banyak orang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).