Jadwal dan Link Live Streaming Timnas U19 Indonesia VS Bosnia Herzegovina Live Mola TV & Net TV

POS-KUPANG.COM - Live streaming Timnas U19 Indonesia VS Bosnia Herzegovina dapat disaksikan secara langsung melalui Mola TV dan channel Net Tv pada Jumat (25/9/2020) mulai pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming Timnas U19 Indonesia vs Bosnia di laga uji coba besok malam dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Pertandingan uji coba keenam tersebut merupakan laga timnas U19 Indonesia atau Pasukan Garuda Nusantara di Kroasia Selama menjalani pemusata latihan (TC) dengan arahan Shin Tae-yong.

Sebelumnya, timnas U19 Indonesia telah melalui lima laga uji coba, yakni melawan Bulgaria, Kroasia, Arab Saudi, dan dua kali kontra Qatar.

Dari lima pertandingan tersebut, tren performa skuad Garuda Nusantara telah terlihat meningkat.

Di dua laga pertama tim Garuda Nusantara memang mengalami kekalahan telak, yakni dengan skor 0-3 dari Bulgaria dan 1-7 dari Kroasia.

Namun, timnas U19 Indonesia mulai bangkit saat berhasil comeback dan menahan imbang Arab Saudi pada Jumat (11/9/2020).

Indonesia yang sempat tertinggal 1-3 berhasil membalikkan keadaan dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3 melawan Arab Saudi.

Braif Fatari menjadi pahlawan penyelamat tim Garuda Nusantara karena berhasil mencetak gol ketiga pada injury time.