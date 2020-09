Promo Cashback Informa Hingga 15 Persen Minimal Belanja Rp 12 Juta

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pihak Informa kembali memanjakan pelanggan dengan memberikan berbagai promo menarik. Kali ini, perusahaan ritel furnishings terbesar dan terlengkap di Indonesia itu memberikan cashback up to 15 persen dengan minimal belanja mulai Rp12 juta untuk produk furniture.

Selain itu, Informa juga memberikan cashback up to Rp500.000 dengan minimal belanja Rp8 juta untuk produk elektronik.

Menariknya, dalam rangka HUT CIMB Niaga, Informa memberi penawaran harga spesial untuk produk Informa dalam Serba Rp65 Ribu, Rp650 Ribu, dan Rp6,5 Juta. Promo itu berlaku untuk Kartu Debit dan Kredit CIMB hingga 3 Oktober 2020.

"Kunjungi kami sebelum promo berakhir, karena stok terbatas," ungkap Deputy Store Manager Jenny Dethan, Kamis (24/9/2020).

Selain itu, Informa Kupang menyediakan juga produk dengan harga termurah, yang mana diskon up to 50 persen, beli 1 gratis 1 dan beli set lebih hemat. Tak hanya itu, ada pula kemudahan bertransaksi di rumah via virtual account, transfer, dan COD. Informa juga memudahkan pembayaran dengan cicilan menggunakan leasing Dana Kini Informa dengan minimal pembiayaan Rp2 juta.

"Nikmati juga cicilan nol persen hingga 24 bulan dengan kartu kredit bank partner sesuai ketentuan yang berlaku. Bank partner yang bekerja sama dengan kami ada BCA, Mandiri, CIMB Niaga, BRI, dan BNI," kata Jenny.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo-promo Informa Kupang, pelanggan bisa mampir ke Informa - Lippo Plaza Kupang atau menelpon ke nomor 0380-8439070 dan instagram @informa.kupang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)