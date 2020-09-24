Piala Super Eropa
LINK Live Streaming SCTV Bayern Munchen vs Sevilla, Piala Super Eropa, LIVE Streaming Vidio.com
Duel sarat gengsi antara Bayern Munchen vs Sevilla Live SCTV dan Vidio.com bakal tersaji di Puskas Arena Stadium, Jumat (25/9/2020) dinihari
LINK Live Streaming SCTV Bayern Munchen vs Sevilla, Piala Super Eropa, LIVE Streaming Vidio.com
POS-KUPANG.COM - Link Live Streaming SCTV laga Bayern Munchen vs Sevilla di ajang Piala Super Eropa tersaji diakhir artikel ini.
Duel sarat gengsi antara Bayern Munchen vs Sevilla Live SCTV dan Vidio.com bakal tersaji di Puskas Arena Stadium, Jumat (25/9/2020) dinihari
Laga akbar Bayern Munchen menghadapi Sevilla di Piala Super Eropa akan disiarkan secara Live SCTV dan Vidio premier pukul 02.00 WIB.
Secara kualitas materi pemain maupun track record yang dimiliki kedua tim miliki, Bayern Munchen jauh lebih diunggulkan.
Dengan gengsi Liga Champions yang lebih tinggi dari Liga Europa, Bayern Munchen jelas lebih diunggulkan untuk memenangkan Piala Super Eropa.
Apalagi statistik membuktikan bahwa juara Liga Champions lebih sering meraih gelar tersebut ketimbang juara Liga Europa.
Bayern Munchen juga telah terbukti memulai musim dengan sangat meyakinkan.
Robert Lewandowski cs langsung menggebrak di Liga Jerman dengan membungkam Schalke 04 delapan gol tanpa balas pada akhir pekan kemarin.
Sementara Sevilla praktis tak memiliki persiapan yang berarti.
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