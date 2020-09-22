ILC TV One
Link Live Streaming ILC TV One Hari Ini Selasa 22 September, Jam 8 Malam, Rocky Gerung Datang?
Tayangan program yang bertitel lengkap Indonesia Lawyers Club ( ILC TV One ) ini akan disiarkan secara langsung di tayangan live TV One, jam 8 malam
Youtube/ILC TV One
Link Live Streaming ILC TV One Hari Ini Selasa 22 September, Jam 8 Malam, Rocky Gerung Datang?
POS-KUPANG.COM - Progam ILC TV One nanti malam, Selasa 22 September 2020
Tayangan program yang bertitel lengkap Indonesia Lawyers Club ( ILC TV One ) ini akan disiarkan secara langsung di tayangan live TV One, mulai pukul 20.00 WIB.
Kali ini akan mengangkat tema soal pemilihan kepala daerah atau Pilkada di era pandemi Covid-19.
Berikut link siaran ILV TV One Selasa 22 September 2020:
Link 2 Live Youtube ILC Tv One
Selamat menyaksikan.
Disclaimer:
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Editor: Bebet I Hidayat
Sumber: Tribun Pontianak