Drama Korea Missing: The Other Side, Drakor Terbaru, Langsung Raih Rating Tinggi

POS-KUPANG.COM - Bagi Anda penggemar Drama Korea. Saat ini ada Drama Korea yang mecapai rating tertinggi, yaitu Missing The Other Side.

Drama bergenre thriller, misteri, dan fantasi yang ditayangkan pada 29 Agustus 2020 itu meraih rating tinggi.

Drakor Missing The Other Side merupakan Drakor karya sutradara Min Yun-hong. Dibintangi oleh Go Soo, Heo Joon-ho, Ahn So-hee, Ha Jun, dan Seo Eun-soo.

Missing The Other Side mengisahkan terdapat sebuah desa menampung para arwah yang hilang dan orang yang sudah meninggal.

Sebuah pencarian untuk menemukan tubuh yang hilang dan menemukan kebenaran di balik terjadinya peristiwa hilangnya mereka.

Drama ini mengisahkan banyak teka - teki pembunuhan dan penemuan arwah, akan tetapi anda tidak perlu takut karena drama ini tidak menyeramkan.

Selain teka - teki penemuan arwah, banyak kisah hidup yang bisa anda pelajari dari drama tersebut.

Kim Wook (diperankan oleh Go Soo) adalah seorang pembicara yang lihai dan pria yang tampan.

Dia melakukan penipuan untuk mencari nafkah. Suatu hari, dia tiba di Desa Duon, tempat orang yang meninggal dan hilang berkumpul. Dia pun segera menghadapi banyak misteri.

Jang Pan Seok (diperankan oleh Heo Joon Ho) adalah sosok misterius. Dia diam-diam mencari orang hilang.