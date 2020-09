LIVE RCTI PLUS - Link Live Streaming Juventus vs Sampdoria Liga Italia d BeinSports, Predksi Skor

LIVE RCTI PLUS - Link Live Streaming Juventus vs Sampdoria Liga Italia d BeinSports, Prediksi Skor Juventus vs Sampdoria

POS-KUPANG.COM - Juventus akan menjalani laga perdana Serie A 2020-2021 melawan Sampdoria.

Sesuai jadwal, laga Juventus vs Sampdoria akan digelar Senin (21/9/2020) mulai pukul 01.45 WIB.

Menjamu Sampdoria, pelatih Juventus Andrea Pirlo tidak bisa menurunkan kekuatan penuh.

Empat pemain Juventus diketahui sedang bermasalah dengan kebugaran.

Matthijs de Ligt saat ini dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi bahu.

Alex Sandro juga tengah berkutat dengan cedera paha.

Dua pemain lain yang absen adalah Federico Bernardeschi dan Paulo Dybala yang masih berkutat dengan masalah kesehatan.

Pirlo diprediksi akan menurunkan formasi 3-5-2, dengan Kulusevski dan Ronaldo sebagai penyerang.

Di lini tengah, Pirlo harus membuat keputusan besar.