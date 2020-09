LINK Live Streaming Timnas U19 Indonesia vs Qatar, Live Mola TV di www.mola.tv, Minggu Malam

Nonton pertandingan Timnas U19 Indonesia vs Qatar di laga ujicoba kedua jelang Piala Asia 2021, Minggu (20/9/2020).

POS-KUPANG.COM - Nonton pertandingan Timnas U-19 Indonesia vs Qatar ( Timnas Indonesia U-19 vs Qatar ) di laga ujicoba jelang Piala Asia U-19 2020 tersaji pada Minggu 20 September 2020 via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Siaran Langsung Net TV.

Kali ini, Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Qatar, Bosnia dan klub raksasa Kroasia, Dinamo Zagreb Live di Mota TV dan Net TV.

Laga uji coba yang siaran langsugnya di Mola TV dan Net TV menyuguhkan Timnas Indonesia U-19 untuk persiapan jelang Piala Asia U-19.

Laga uji coba ini merupakan bagian dari TC Timnas Indonesia U-19 di bawah asuhan Shin Tae-yong di Kroasia.

Pertandingan uji coba Timnas Indonesia U-19 akan disiarkan langsung di Mola TV dan Net TV.

Dikutip dari laman resmi PSSI, setelah mengikuti International U-19 Friendly Tournament 2020, timnas U-19 akan kembali melakoni empat laga uji coba di Kroasia, kepastian ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.