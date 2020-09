Link Live Streaming Premier Legue New Castle vs Brighton, Chelsea vs Liverpool Malam Ini, Mola TV

Siaran langsung Southampton vs Tottenham di Premier League, Minggu (20/9/2020) malam.

Link Live Streaming Premier Legue New Castle vs Brighton, Chelsea vs Liverpool Malam Ini, Live Mola TV

POS-KUPANG.COM - Nonton sejumlah pertandingan Liga Inggris, Minggu hingga Selasa (20-22/9/2020). Link live streaming Mola TV tersedia.

Beberapa pertandingan big match akan tersaji pada pekan ke-2 Liga Inggris kali ini.

Seperti Chelsea yang akan menjamu juara bertahan Liverpool di Stamford Bridge.

Dan derby London ketika Arsenal yang menjamu West Ham di Emirates Stadium.

Sedangkan Manchester United dan Manchester City akan menghadapi lawan yang tangguh pada pekan ke-2 ini.

Pertandingan Liga Inggris akan disiarkan langsung di Mola TV dan Net TV pada akhir pekan ini.

Jadwal lengkap Liga Inggris bisa dilihat di akhir berita.

Liga Inggris pekan ke-2 akan dibuka dengan pertandingan antara Everton yang akan menjamu tim promosi West Bromwich Albion di Goodison Park, Sabtu (19/9/2020).

Everton membuka Liga Inggris dengan hasil memuaskan usai menang atas Tottenham Hotspur dengan skor 0-1 di White Hart Lane pada pekan sebelumnya.