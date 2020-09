Jumpa Pejabat Pentagon Amerika Serikat, Menhan Prabowo Tegaskan Hal Ini Soal Laut China Selatan

POS-KUPANG.COM - Polemik Laut China Selatan ( LCS ) menjadi pembicaraan hangat utusan Pentagon Amerika Serikat saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Utusan Kementerian Perhatanan Amerika Serikat James H Anderson menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Selain bertemu dengan Prabowo Subianto, Anderson juga menemui Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dikutip dari Kompas.tv, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan pejabat Pentagon, Amerika Serikat.

Ia bertemu dengan US Under Secretary of Defense for Policy, James H. Anderson.

Hal ini diungkap oleh akun twitter resmi Department of Defense US.

"Acting USD Policy Dr. Anderson had a productive meeting with #Indonesia Defense Minister @prabowo, reaffirming DOD's commitment to a strong bilateral defense partnership & a #FreeAndOpenIndoPacific. @Kemhan_RI".

"Acting USDefense Policy, James H. Anderson melakukan rapat yang sangat produktif dengan Menteri Pertahanan #Indonesia @prabowo," tulis akun @deptofdefenseUS pada Jumat (19/9/2020).

Keduanya membahas kerja sama di bidang pertahanan dan kebebasan navigasi di Asia Pasifik.

Pada pertemuan itu, Anderson menyampaikan solidaritas kepada Indonesia untuk bersama-sama melawan Covid-19 dan juga memastikan komitmen Pentagon memperkuat kerja sama antar-kedua negara di bidang pertahanan.