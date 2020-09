HEBAT! Wanita Indonesia ini Jadi Hakim di AS: Ini Seperti Mimpi bagi Saya!

Marissa Hutabarat, Wanita Indonesia jadi Hakim di AS

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Marissa Hutabarat menambah deretan wanita hebat asal Indonesia yang berkiprah di dunia Internasional.

Bagaiman tidak, wanita keturunan Batak itu baru saja terpilih menjadi seorang hakim di Amerika Serikat ( AS ).

Marissa sendiri mengaku, terpilih sebagai seorang haki di negeri adidaya itu seperti sebuah mimpi baginya.

Dilansir dari siaran VoA, Marissa resmi terpilih menjadi hakim di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat lewat pemilu lokal yang digelar 15 Agustus 2020.

“Ini seperti mimpi yang menjadi nyata, saya menginginkan ini sejak saya masuk fakultas hukum,” kata Marissa dalam sesi wawancara dengan VoA yang diunggah di Youtube, Sabtu (19/9/2020).

Tidak banyak diaspora Indonesia di AS yang memegang jabatan publik, salah satunya adalah Marissa Hutabarat yang baru saja menduduki jabatan hakim di pengadilan perdata (First City Court ) kota New Orleans, Louisiana.

Marrisa memiliki misi melayani masyarakat. Ia mengambil jurusan psikologi saat S1 dan kemudian mengambil jurusan hukum di tingkat selanjutnya untuk mewujudkan mimpinya tersebut.

Saat kampanye, Marrisa pun mengusung slogan hakim yang merakyat untuk mendapat dukungan di masyarakat.

“Saya menerima banyak ucapan dan cinta dari masyarakat dan orang Indonesia yang bahkan sebelumnya tidak mengenal dan mendengar nama saya, di sosial media,” kata Marissa.