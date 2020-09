Pelatih Maung Ingin Persib Bandung Jalankan Skema Permainan Mirip Bayern Muenchen dan Liverpool

POS KUPANG.COM-- - Persib Bandung mulai fokus mengasah skema permainan jelang satu bulan bergulirnya lanjutan Liga 1 2020.

Menyambut kembali bergulirnya Liga 1, pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, mulai mencekoki pemainnya dengan rutinitas latihan.

Robert Rene Alberts menekankan tiga aspek yang harus dipahami para pemainnya dalam pertandingan.

Pertama, Alberts ingin agar aliran serangan Persib tersusun rapi dengan melibatkan semua pemain, tak terkecuali penjaga gawang.

Artinya, Alberts menginginkan Persib untuk menerapkan fase build up attack from the back.

Skema permainan tersebut sudah lazim digunakan sejumlah klub tenar di Eropa seperti Bayern Muenchen hingga Liverpool.

Seperti diketahui, di akhir musim ini Muenchen sukses menjadi kampiun Liga Champions dan Liverpool menjuarai Liga Inggris.

"Ya, kami mengasah dua aspek dalam permainan. Bagaimana kami memulai permainan dari kiper, bagaimana kami memainkan bola dan mengirim bola," ucap Alberts kepada wartawan.

Tidak hanya itu, Alberts juga menekankan agar pemainnya bisa melakukan transisi dengan cepat, baik transisi dari bertahan ke menyerang ataupun sebaliknya.

Permainan sepak bola modern memang berporos pada tempo permainan yang cepat.