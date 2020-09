Xanana Gusmao Ungkap Fakta Seluruh Rakyat Timor Leste Akan Mati 10 Tahun Mendatang, Ada Apa? 

Xanana Gusmao Berani Sebut 10 Tahun Mendatang Seluruh Rakyat Timor Leste Mati Karena Hal Ini, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM - Xanana Gusmao pesimis rakyat Timor Leste akan keluar dari krisis saat ini meski dana abadi ratusan triliunan rupiah yang tersimpan di luar negeri segera cair.

Xanana Gusmao mengatakan, meski dana abadi ratusan triliunan rupiah itu cair, 10 tahun ke depan seluruh rakyta Timor Leste akan mati.

Ternyata ini alasan dari pernyataan Xanana Gusmao tentang nasib rakyat di negara bekas provinsi ke-27 NKRI itu.

Dilansir dari The Oekui Post, Senin (14/9), baru-baru ini Banco Central Timor-Leste mengumumkan mengenai jumlah dana perminyakaan yang ditabung di bank New York sekarang mencapai US 18,4 miliar atau setara dengan kurang lebih Rp 272 triliun.

Sementara itu, keberlanjutan keuangan bagi pemerintah aktual mulai mengkhawatirkan.

Pada 4 Agustus 2020 kementerian keuangan sudah mengorganisir tentang anggaran negara.

Yakni dengan menggelar seminar yang juga menandai persiapan anggaran negara tahun 2021 di Auditorium Xanana Gusmao, Kementerian Keunangan Dili.

Pemerintah sudah merencanakan untuk menganggarkan dana senilai US 1,4 miliar untuk 2021 nantinya.

Seminar itu mendiskusikan segala prioritas nasional.