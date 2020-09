8 Drama Korea Terbaru yang Tayang di VIU September 2020, Siap-Siap Dibikin Baper Abis! 

POS-KUPANG.COM - Platform menonton streaming memang semakin banyak. Anda bisa memilih aplikasi mana yang bisa Anda nikmati untuk menonton Drakor atau Drama Korea kesayangan.

Salah satu platform yang paling digemari adalah VIU. Dengan berlangganan, Anda bisa menikmati deretan Drama Korea menarik setiap hari.

Dikutip dari wikipedia, VIU adalah layanan video over-the-top (OTT) yang dioperasikan oleh PCCW Media, anak perusahaan PCCW.

Debutnya di Hong Kong, VIU menyediakan drama Asia, program variasi, anime dan berita hiburan. Pada bulan Desember 2018, VIU memiliki 30 juta pengguna aktif bulanan.

PCCW Media memiliki Now TV, IPTV pertama di Hong Kong dan MOOV, platform musik OTT pertama di Hong Kong. Pada tanggal 26 Oktober 2015, VIU diluncurkan di Hong Kong.

Dimulai sebagai freemium, VIU menyediakan layanan premium dengan rencana berlangganan.

Pada bulan Juni 2017, VIU tersedia di Hong Kong, Singapura, Malaysia, India, Indonesia, Filipina, Thailand, Mongolia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Mesir dan Yordania.

VIU Indonesia diluncurkan pada tanggal 26 Mei 2016 setelah peluncuran VIU Malaysia dan VIU India pada tanggal 4 Maret 2016. VIU Filipina diluncurkan pada tanggal 17 November 2016.

Saat ini, VIU Hong Kong dan VIU Singapura tersedia bagi pengguna dengan alamat IP lokal saja. Drama Korea yang populer dan program variasi terbaru seperti Boys Over Flowers, City Hunter, I Can Hear Your Voice, The Heirs, My Love from the Star dan lain-lain dapat ditemukan di VIU Singapura.

Sedangkan hak siar dari drama-drama ini di Hong Kong sebelumnya dibeli oleh platform televisi lain dan karenanya tidak tersedia di VIU Hong Kong. Sebagai gantinya, ia menawarkan drama dari Jepang, Taiwan dan Tiongkok, animasi Jepang dan program hiburan Korea.

Berikut daftar 8 Drama Korea terbaru di bulan September 2020 yang tayang di VIU: