Mbak You Ungkap Fakta Mengerikan Pandemi Corona! Prediksi Covid-19 Kapan Berakhir, Singgung Kematian 

Mbak You Ungkap Fakta Mengerikan Pandemi Corona! Prediksi Covid-19 Kapan Berakhir, Singgung Banyak Kematian

POS-KUPANG.COM - Paranormal Mbak You angkat suara soal Pandemi Corona yang sedang tinggi-tingginya di Indonesia.

Ia mengatakan Corona tidak akan bisa berhenti;

"BISMILLAH...BAHASAN SOAL CORONA TIDAK BISA BERHENTI," tulis Mbak You di akun Instagram miliknya.

Apalagi menurut Mbak You Corona hari ini sudah mempengaruhi segala sendi kehidupan manusia di bumi.

"APALAGI DENGAN EFEK YANG LUAR BIASA, MEMPENGARUHI KEHIDUPAN MANUSIA DI MUKA BUMI INI. DARI KEMATIAN, KESEHATAN, KEHIDUPAN, DAN EKONOMI DLL," tulis Mbak You.

Mbak You kemudian mengingatkan pentingnya doa dan usaha.

Termasyk meminta ampunan kepada sang Maha Pencipta.

"BANYAK DOA DAN USAHA ,MINTA AMPUN PADA SANG PENCIPTA," tulis Mbak You lagi.

