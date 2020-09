POS-KUPANG.COM - Kepergok Cuci Mobil Hingga Basah-basahan, Begini Penampilan Baekhyun & Kai SuperM yang Bikin Syok



Program reality show SuperM itu akan tayang perdana pada akhir September ini.

Meski masih beberapa minggu lagi, tvN sudah mulai semakin gencar membagikan video teaser penampilan SuperM dalam As We Wish.

Terbaru, tvN mengunggah penampilan Baekhyun dan Kai SuperM dalam acara As We Wish.

Diunggah 11 September lalu, video teaser tersebut menampilkan Baekhyun dan Kai sebagai pegawai pencuci mobil.

Dua idol yang juga merupakan member EXO itu awalnya bahagia berkesempatan menjadi pencuci mobil.

"Ini sangat menyenangkan," teriak salah satu dari mereka dalam video sebagaimana dikutip Grid.ID, Minggu (13/9/2020).

Namun kemudian, Baekhyun dan Kai SuperM menghadapi situasi yang tidak terduga.

Mereka menghadapi keluhan pelanggan yang diduga karena barangnya tertukar.

KPOP ()

Menyusul masalah itu, terdengar suara ledakan, sebuah mobil tua terlihat mengeluarkan asap ketika hendak dicuci.

Sontak saja, kedua idol K-Pop ini tampak kebingungan dan terkejut saat mencoba menyelesaikan masalah.