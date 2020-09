Venna Melinda Tulis Pesan Haru: 'Cinta Pertamaku' untuk Seseorang yang Berulang Tahun, Siapa?

POS KUPANG, COM - Verrell Bramasta merayakan ulang tahun ke-24 pada Jumat (11/9/2020).

Sang ibu, Venna Melinda mengungkap pesan haru untuk anak sulungnya.

Tampak Venna memamerkan foto lawas kala Verrell Bramasta masih kecil.

Kebahagiaan tengah menyelimuti pemain sinetron Verrell Bramasta.

Pasalnya, putra sulung Venna Melinda dan Ivan Fadila ini baru saja merayakan ulang tahun pada Jumat, 11 September 2020.

Verrell Bramasta kini telah menginjak usia 24 tahun.

Berbagai doa dan ucapan dipanjatkan oleh orang-orang tersayang, tak terkecuali Venna Melinda.

Ibu dua anak ini mengunggah foto lawasnya bersama Verrell Bramasta.

Venna juga menuliskan pesan haru di momen perayaan ulang tahun putra sulungnya.

Smile, be happy and spread the happiness, my son, for today we celebrate your birth date!"