Konflik Panjang Indonesia dan OPM Diklaim Paling Mematikan, Pembangunan Papua Dituduh Biang Keroknya

POS KUPANG.COM -- Pemerintah Indonesia dibawa Presiden Jokowi tengah menjalankan mega proyek untuk memajukan Papua dari ketertinggalan dengan daerah lain di Indonesia

Namun di sisi lain, masih ada saja kelompok bersenjata yang menganggu pelaksanaan proyek tersebut dengan melakukan aksi menganggu dan membunuh para pekerja higga menyerang pasukan TNI dan Polri di wilayah itu

Saat ini, berbagai negara tengah berkonflik.

Ada China vs India di perbatasan, ada Iran vs Amerika Serikat (AS), hingga Turki vs Yunani di Eropa sana.

Pertanyaanya, manakah konlik yang paling mematikan?

Ternyata Indonesia masuk dalam konflik paling mematikan yang ada.

Bagaimana kisah selengkapnya?

Ini tulisan Niyati Verma yang diambil dari website resmi The Organization for World Peace , theowp.org, pada 6 September 2020, dengan judul asli West Papua – Deadliest Conflict In Oceania.