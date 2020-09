SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming ILC TV One: Sumbar Belum Pancasilais? Merujuk Pernyataan Puan Maharani

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Nonton diskusi Indonesia Lawyers Club TV One ( ILC TV One), Selasa (8/9/2020) jam 20.00 WIB malam ini. ILC TV One sedang berlangsung.

ILC Indonesia Lawyers Club TV One dengan host Karni Ilyas membahas topik: Sumbar Belum Pancasilais?

Topik ini merujuk pada pernyataan Puan Maharani, Putri Megawati Soekarnopurti, yang kini menjadi Ketua DPR RI.

Tayangan ILC TV One malam ini akan semakin seru karena host atau Presiden ILC Karni Ilyas akan menghadirkan sejumlah tokoh untuk membahas topik ini.

