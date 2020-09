Inilah Deretan Fakta Rob Clinton, Kekasih Baru Chlesea Islan, Ternyata Bukan Orang Sembarangan!

POS-KUPANG.COM - Chelsea Islan tengah menjalin hubungan dengan politisi muda bernama Rob Clinton Kardinal.

Keduanya diketahui sering menghabiskan waktu bersama saat liburan, ulang tahun, atau kegiatan lain.

Meski terpaut usia dua tahun, dari potret keduanya tampak semakin mesra.

Komentar-komentar romantisme cinta (love) di akun instagram masing-masing.

Bahkan, hubungan keduanya telah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing.

Hal itu dari potret Chelsea bersama dengan keluarga Rob Clinton Kardinal.

Potret kedekatan Chelsea Islan dengan pacar barunya, Rob Clinton (Kolase Instagram Rob Clinton, Samuel Wongso)

Bahkan, ibunda Chlesea telah memberikan dukungannya atas hubungan sang anak dengan Rob Clinton.

Samantha, ibunda Chelsea Islan, mengunggah Kebersamaan Chelsea Islan dan Rob Clinton saat mereka berada di tengah salju, di akun Instagramnya @samantha_barbara26 Senin lalu.

Tak sampai situ saja, ibunda Chelsea Islan juga mendoakan anaknya agar berjodoh dengan Rob Clinton.

"Continue to the top. I am not telling you its going to be easy. I am telling you its going to be worth it," tulisnya dalam keterangan foto.

Bahkan, ibunda Rob Clinton dan ibunda Chelsea Islan tampak liburan bersama dan saling sapa (komentar). Hal itu dari komentar di IG Rob Clinton.

Ternyata Rob Clinton bukan sembarang orang.