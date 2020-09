Ibunda Chelsea Islan Doakan Putrinya Berjodoh Dengan Politikus Muda Partai Golkar Rob Clinton

POS-KUPANG.COM - Chelsea Islan (25) dikabarkan tengah menjalin kasih dengan Rob Kardinal (27).

Meski terpaut usia dua tahun, dari potret keduanya tampak semakin mesra.

Komentar-komentar romantisme cinta (love) di akun instagram masing-masing.

Bahkan, hubungan keduanya telah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing.

• Tagar Mulan Trending di Twitter Karena Tombol Like yang Unik

• Nagita Slavina dan Syahrini Terciduk Kenakan Baju yang Sama, Harganya Fantastis! Kepoin

• MENGEJUTKAN, Deddy Corbuzier Akui Pernah Tidur Sekamar Hingga Selimuti Wanita Cantik Maria Vania

Hal itu dari potret Chelsea bersama dengan keluarga Rob Clinton Kardinal.

Bahkan, ibunda Chlesea telah memberikan dukungannya atas hubungan sang anak dengan Rob Clinton.

Chelsea Islan di Double Tree Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016). (KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG PANGERANG)

Samantha, ibunda Chelsea Islan, mengunggah Kebersamaan Chelsea Islan dan Rob Clinton saat mereka berada di tengah salju, di akun Instagramnya @samantha_barbara26 Senin lalu.

Tak sampai situ saja, ibunda Chelsea Islan juga mendoakan anaknya agar berjodoh dengan Rob Clinton.

"Continue to the top. I am not telling you its going to be easy. I am telling you its going to be worth it," tulisnya dalam keterangan foto.

Bahkan, ibunda Rob Clinton dan ibunda Chelsea Islan tampak liburan bersama dan saling sapa (komentar). Hal itu dari komentar di IG Rob Clinton.