Rekomendasi untuk Anda, Ini TUJUH Drama Korea yang Mengharukan Namun Menenangkan Jiwa Anda, SIMAK!

Drama Korea mengharukan memang memiliki banyak penggemar.

Hati Anda akan merasa bahagia dan tersentuh melihat kisah-kisah mengetuk hati.

Setelah menonton ini, biasanya Anda juga akan berlaku baik kepada orang-orang sekitar Anda.

Masih mencari drakor mengharukan? Kali ini Tribunjogja.com akan merangkum drakor sari berbagai tahun yang membuat hati hangat.

Ini dia rekapannya:

1. Dazzling (The Light in Your Eyes)

Drakor `Radiant' atau 'Dazzling' bercerita tentang kisah cinta seorang perempuan yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui waktu.

Kisah berawal dari seorang wanita berusia 25 tahun dan sedang menikmati waktunya, secara tiba-tiba ia menemukan dirinya menjadi sosok wanita tua berusia 70 tahun.

Kim Hye Ja (diperankan oleh Han Ji Min) mempunyai keinginan sebagai seorang penyiar.

Ia memiliki sifat yang jujur dan memiliki kepribadian positif, namun tiba-tiba ia berubah menjadi seorang wanita berusia 70 tahun.