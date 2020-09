Marion Jola Damprat Selegram Revina VT Karena Cuitan Sebut Fisik Orang Lain Jelek

POS-KUPANG.COM - Penyanyi Marion Jola mendamprat selegram Revina VT yang dianggap body shaming yang sindir soal fisik seorang perempuan hingg bau ketiak,

Dianggap body shaming. Cuitan selebgram Revina VT sindir soal fisik hingga bau ketiak.

Akhirnya, Cuitan selebgram Revina VT di Twitter baru-baru ini itu jadi ramai diperbincangkan warganet.

Pada cuitan tersebut, Revina VT dianggap menulis kalimat yang berunsur body shaming.

• Lama Menghilang,Paris Hilton Muncul dengan Ungkit VideoSeks Bareng Mantan Pacar,Trauma MasaKecilnya!

• Penyanyi Dangdut Wika Salim Lebih Fokus Menikah Dibandingkan Pacaran,Diisukan Dengan Anggota Polisi.

Cuitan ini juga mendapat reaksi dari Marion Jola. Dalam story instagramnya, Lala, demikian disapa menuliskan kekesalannya terhadap cuitan tersebut.

Perempuan kelahiran Kupang ini menuli dalam Istagramnya, @lalamarionmj, menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia campur aduk dengan bahasa Kupang.

"Ngeri karna mungkin dia merasa keren dengan berpendapat seenaknya, menyebut fisik orang lain jelek seenaknya,

Sebagai tindakan Bebas auto Savage also to the point

I'm a Savage Classy Boujee Rachet kali ah Mba Rev

Woman Support woman is bullshit"