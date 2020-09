Perjanjian Tak Biasa Usai Menikah Diungkap Reino Barack, Jadi Penyebab Syahrini Belum Hamil?

POS-KUPANG.COM - Rumah tangga Syahrini dan Reino Barack memang tak lepas dari gosip setiap harinya.

Baru-baru ini publik bertanya-tanya mengapa syahrini tak kunjung hamil.

Padahal diketahui syahrini dan Reino Barack sudah menikah sejak awal tahun 2019 silam.

Suami penyanyi syahrini, Reino Barack, mengungkap alasan hingga saat ini istrinya belum mengandung.

Suami syahrini, Reino Barack mengatakan, sejak awal pernikahan mereka telah mengikat janji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu.

Sebab, kata Reino Barack, ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga sudah memiliki anak, semua akan berubah total.

"Karena saya inget sekali dengar apabila sudah punya anak itu sudah beda, it's different," kata Reino dalam siaran langsung di Instagram @medcomid, pada Jumat (19/6/2020).

Lebih dari itu, Reino Barack mengatakan, usia pacarannya dengan syahrini terbilang pendek sebelum memutuskan untuk menikah.

"Jadi menurut saya kami shake hand, sama-sama, 'ok ya mungkin kita let's enjoy our moment together, baru nanti kita akan membangun family'," kata Reino Barack menirukan perkataan kepada syahrini.

Seperti diketahui syahrini dan Reino Barack menikah pada 27 Februari 2019.

Bukan di Indonesia, pernikahannya itu digelar di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.

Para tamu undangan yang hadir pada pernikahan mereka di antaranya, pengusaha Rachmat Gobel, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, dan Quraish Shihab.