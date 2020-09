Nagita Slavina Hati-hati Jelaskan Sakit Ayahnya, Gideon Tengker Hingga Bilang Bukan Masalah Baru

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Artis Nagita Slavina mengungkapkan kondisi ayahnya, Gideon Tengker yang marah-marah, terjadi karena ayahnya tidak mau minum obat.

Kondisi itu juga yang menurut Nagita membuat ayahnya membuat kehebohan di media sosial dengan curhatnya.

"Ini mungkin buat family, friends kita yang udah kenal keluarga kita, keluarga aku, dari kecil pasti udah tahu permasalahannya, bukan permasalahan baru sebenarnya," kata Nagita, dikutip dari vlog Rans Entertainment, Kamis (3/9/2020).

Lewat vlog berjudul "We Love You Papa No Matter What..Doakan Papa Gideon Sehat Selalu," Nagita menjelaskan tentang peristiwa yang ramai dibicarakan tak lain karena ayahnya sudah beberapa bulan tidak minum obat.

Rieta Amalia, ibu dari Nagita Slavina, juga mengatakan bahwa peristiwa seperti ini sudah berulang kali terjadi ketika ayahnya lupa atau tidak minum obat.

"Memang berulang sih, kadang-kadang kalau enggak minum obat pasti," kata Rieta.

Nagita kemudian mengatakan bahwa dari dokter, ayahnya memang diharuskan rutin minum obat dan rajin konsultasi.

"Ya memang kalau yang aku tangkap, aku beberapa kali konsultasi sama dokter, kayak gini memang harus rajin konsultasi, dan minum obat. Sebenarnya itu," kata Nagita menjelaskan.

Nagita enggan menjelaskan penyakit yang dialami ayahnya.

Raffi yang duduk di samping Nagita kemudian memastikan dengan bertanya pada Nagita dan Mama Rieta terkait kondisi ayah Nagita.

