Ini Penyebab Gideon Tengker Marah Lalu Ancam Gugat Nagita Slavina dan Raffi Ahmad 1 Triliun Dolar AS

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Tiba-tiba saja dunia maya gempar oleh amarah musisi gaek, Gideon Tengker kepada putrinya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Amarah Gideon Tengker ditumpahkannya dengan menceritakan masalah keluarganya melalui media sosial Facebook.

Akun Facebook Gideon LJ Tengker diduga milik ayah Nagita Slavina dan ayah mertua Raffi Ahmad.

Gideon Tengker mencurahkan isi hatinya yang sedang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya.

Gideon Tengker mengaku sulit bertemu Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, serta Chaca Tengker dan keluarga, juga cucunya, Rafathar Malik Ahmad.

Selain Facebook, Gideon Tengker menceritakan masalah serupa di akun Instagram @gideonljtengker.

Di video yang diunggah kanal YouTube RANS Entertaiment berjudul 'We Love You Papa No Matter What Doakan Papa Gideon Sehat Selalu', Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membenarkan akun Facebook dan Instagram itu milik Gideon Tengker.

Orang tua Nagita Slavina, Gideon Tengker dan Rita Amalia, melakukan prosesi pemasangan Bleketepe, di depan pintu gerbang kediaman mereka di Jalan Tebet Utara 1/11, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2014). Saat itu Nagita Slavina dan Raffi Ahmad bersiap menikah. (Warta Kota/Nur Ichsan)

"Kami benarkan itu Instagram Papa Gideon," kata Raffi Ahmad dikutip Warta Kota, Kamis (3/9/2020).

Raffi Ahmad minta maaf ke beberapa pihak, khususnya wartawan, yang menanyakan masalah itu setelah syuting di Trans7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2020) malam.

"Bukan nggak mau jawab, tapi ada cara penyampaian yang pada porsinya, bukan aku yang ngomong," ucap Raffi Ahmad.

Lewat video tersebut, Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina dan Rieta Amalia meluruskan kegaduhan publik yang dibuat curahan hati Gideon Tengker.