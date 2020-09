POS-KUPANG.COM - Geser Posisi Selena Gomez, Artis Cantik Ini Jadi Artis dengan Pengikut 200 Juta di Instagram

Wanita cantik berusia 27 ini dikabarkan berhasil mencetak sejarah baru di Instagram.

Ia adalah Ariana Grande, di usianya yang masih 27 tahun, wanita cantik ini dikabarkan berhasil menggeser rekannya yang merupakan bintang pop.

• Ngeri! FBI Temukan Mayat 10 Ton Di Sebuah Gudang, Banyak Kelamin Pria, Diduga Mayat Itu Akan Dijual

• Prediksi Zodiak Besok Jumat 4 September 2020 Gemini Tak Berdaya Libra Ngarep Cinta Si Dia

• Ayah Nagita Slavina Bongkar Fakta yang Disembunyikan Rieta Amalia Bertahun-tahun, Raffi Ahmad Panik

Menurut informasi yang ada, penyanyi lagu "7 Rings" itu berhasil menggeser rekannya sesama bintang pop Selena Gomez tahun lalu sebagai wanita yang paling banyak diikuti di platform tersebut.

Lagu Baru Selena Gomez Lose You to Love Me (Tangakapan Layar Youtube VEVO)



Melansir ABC News, saat ini Selena Gomez menjadi wanita ketiga dengan follower terbanyak di Instagram dengan 190 juta follower.

Adapun Kylie Jenner berada di posisi kedua dengan 193 juta follower.

Lady Gaga, yang membawakan "Rain on Me" dengan Grande di MTV VMA Minggu malam, mengucapkan selamat padanya.

"[Selamat] untuk teman saya @arianagrande untuk 200 juta pengikut!" tulisnya di Instagram. "Kamu seorang ratu! Pakai mahkota itu!"

Sebagai perbandingan, berikut adalah jumlah follower superstar pop lainnya:

Katy Perry memiliki 105 juta pengikut, Taylor Swift memiliki 140 juta pengikut, Justin Bieber memiliki 146 juta dan Beyoncé memiliki 153 juta.

Yang mengejutkan, Lady Gaga memiliki 43,4 juta pengikut yang relatif tidak seberapa dibandingkan dengan yang lain.

Bintang sepak bola Portugal Cristiano Ronaldo saat ini menjadi orang yang paling banyak diikuti di Instagram dengan 237 juta pengikut. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul https://www.tribunnews.com/internasional/2020/09/03/inilah-wanita-pertama-di-dunia-yang-memiliki-lebih-200-juta-pengikut-di-instagram?_ga=2.258329354.1866798859.1599043950-2129451310.1599043950