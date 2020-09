Genap 3 Tahun Menikah, Raisa Andriana Tulis Ucapan Manis, Begini Balasan Hamish Daud, Romantis!

Lewat akun instagramnya, Raisa pun membagikan momen kenangan di hari pernikahannya.

Dalam unggahan Raisa tampa Potret kebahagiaan keduanya di hari pernikahan .

Ia mengaku, hidup berumah tangga dengan Hamish dilimpahi dengan kebahagiaan.

Bahkan kini keduanya sudah dianugerahi momongan, seorang putri bernama Zalina Raine Wyllie yang kini sudah berusia setahun.

Begini ungkapan bahagia Raisa di anniversary pernikahannya dengan Hamish.

To a lifetime of laughter with you.

Happy 3rd wedding anniversary my love @hamishdw

Hamish pun membalas unggahan Raisa dengan kalimat cintanya.

"I love you," tulis Hamish pada kolom komentar unggahan Raisa.

Sementara itu, Hamish sendiri belum menuliskan unggahan apa pun untuk anniversary keduanya.

Namun Hamish sempat membagikan momen terbarunya bersama putri semata wayangnya, Zalina.