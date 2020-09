Renungan Harian Katolik, Rabu 2 September 2020

Yesus Sahabat Sejati (Luk 4:38-44)

Oleh: RD. Eman Kiik Mau

POS-KUPANG.COM - "Amicus certus in re incerta cernitur!": "Seorang kawan sejati dapat dikenali saat yang penuh ketidakpastian!"

Kalimat yang ditulis oleh Cicero ini menghadirkan sosok Sahabat Sejati yang ditampilkan Yesus ketika menyembuhkan banyak orang yang ada dalam ketidakpastian karena sakit.

Ada tiga peran Yesus sebagai Sahabat Sejati, dalam kisah Injil Lukas hari ini, yaitu:

1. Healer:

Yesus menjadi seorang tabib Ilahi yang menyembuhkan ibu mertua Simon dan orang banyak.

Bukankah tidak ada salib, besar atau kecil, dalam hidup kita yang Tuhan kita tidak turut menanggungnya?

2. Teacher:

Yesus menjadi guru kehidupan bagi banyak orang. Ia keluar masuk rumah ibadat untuk berdoa dan memberikan pengajaran.

"Juga di kota-kota lain, Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus!"

3. Prayer:

Di tengah kesibukan hidup karya yang terus datang silih berganti, Yesus tidak lupa untuk "retret", mundur sejenak dari rutinitas harian.

Yesus menyediakan waktu untuk berdoa dan membangun relasi pribadi dengan Bapa-Nya.

Yesus bukan hanya menjadi "man for others" tetapi sekaligus juga menjadi "man of prayer!"

Tuhan Yesus, Sahabat Sejati. Rahmatilah kami untuk senantiasa setia berbakti kepada-Mu. Amin.