Kolase Istimewa via Tribun Jabar & Tribunnews.com

Cinta Laura Bongkar Rahasia Raffi Ahmad Selain Yuni Sara Suami Nagita Slavina Pernah Kejar WanitaIni

POS-KUPANG.COM- Sebelum memutuskan untuk menikah dengan Nagita Slavina, artis serba bisa Raffi Ahmad dikabarkan sebagai playboy.

Raffi Ahmad selalu gonta ganti kekasih. Kekasihnya merupakan deretan aktris cantik di Tanah Air.

Satu di antara perempuan yang menjalin asmara dengan Raffi Ahmad sebelum menikah dengan Nagita Slavina, adalah Yuni Shara.

Namun kisah kasih Raffi Ahmad dan Yuni Shara ini kandas di tengah jalan karena terpaut usia yang cukup jauh.

Dan, baru terbongkar kali ini, bahwa saat masih menjalin hubungan dengan Yuni Shara, ternyata Raffi Ahmad juga pernah mendekati wanita yang satu ini.

Wanita yang didekati itu, rupanya punya kemiripan satu sama lain. Kemiripan itu, adalah sama-sama hairstyle.

Dan, wanita yang dikejar-kejar Raffi Ahmad saat itu, adalah Herdina Kiehl, ibunda Cinta Laura.

Cinta Laura membongkar rahasia tersebut langsung di depan Raffi Ahmad, Luna Maya, Andre Taulany, Rigen Rakelna, dan Kiki Saputri di acara The Sultan.

"You know what? Dulu Raffi deketin aku sebenarnya itu bukan deketin aku," ujar Cinta Laura dikutip Grid.ID dari kanal YouTube Surya Citra Televisi, Senin (1/9/2020).

