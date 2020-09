Paket Internet Telkomsel Khusus untuk Pemain Game, Mulai Rp 25 Ribu Kuota 30 GB, Ada Bonus Diamond

POS-KUPANG.COM - Telkomsel baru saja merilis paket internet khusus bagi para gamer dengan nama GamesMax Unlimited Play.

Di paket GamesMax Unlimited Play ini, ada kuota khusus game sebesar 30 GB, ditambah kuota internet reguler dan kuota Youtube.

Ada tiga paket GamesMax Unlimited Play yaitu GamesMax Silver, Gold, hingga Diamond.

1. Paket Silver Rp 25.000, yaitu kuota game 30GB + kuota internet 1 GB + kuota Youtube 500 MB

2. Paket Gold Seharga Rp 50.000, yaitu kuota game 30GB + kuota internet 2 GB + kuota Youtube 1,5 GB

3. Paket Gold Seharga Rp 50.000, yaitu kuota game 30GB + kuota internet 4 GB + kuota Youtube 2 GB

Bonus Diamond

Selain kuota internet, ada pula bonus voucher game, yang bisa ditukar dengan diamond di game Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire, Arena of Valor, Rise of Nowlins, Line Let's Get Rich, dan Marvel Super War.

Selain diamond, voucher juga bisa ditukar dengan saldo Google Play atau dihadiahkan (gift) ke nomor lainnya