Saat Ahok Bebas Dari Penjara, Nitisen Senang, Tapi Langsung Kecewa Setelah Melihat Video Wanita Ini

POS-KUPANG.COM - Pernikahan Basuki Tjahaja Purnama dengan Puput Nastiti Devi hingga kini masih menjadi sorotan publik.

Siapa sangka, adik Ahok yang bernama Fifi Lety juga tak mau ketinggalan mengomentari kehidupan rumah tangga sang kakak.

Ia blak-blakan mengaku sudah tidak respect lagi pada Ahok lantaran perceraiannya dengan Veronica Tan.

Hal tersebut disampaikan Fifi Lety di kolom komentar dalam unggahan Instagramnya, @fifiletytjahajapurnama, Minggu (27/01/2019).

Awalnya, Fifi Lety tampak mengunggah foto dirinya bersama kakek dan neneknya yang disebutkannya akan segera berusia 95 tahun.

"Selamat Hari Minggu, Doa restu kakek nenek Yg pertama tentunya akan jauh Lebih Baik. Really honor and love my soon to be 95 years old #grandparents .

Puji Tuhan Kakek Nenek masih kuat jalan kaki pagi ini ke gereja dan kita bertiga mau ucapkan Trima kasih atas doa support untuk keluarga kami

#happyblessedsunday #manproposesgoddisposes," tulis Fifi Lety, melengkapi unggahannya.

Unggahan ini lantas dibanjiri komentar netizen.