Sinopsis Drakor Missing The Other Side Tayang Mulai Sabtu 29 Agustus 2020, Misteri Desa Para Arwah

Drakor atau drama korea The Bride of Habaek (daumcdn) via Tribunjogja.com

POS KUPANG, COM- Drama Korea Missing The Other Side melengkapi daftar drakor yang tayang pada Agustus 2020.

Drama Korea Missing The Other Side akan tayang mulai Sabtu 29 Agustus 2020.

Setiap pekannya, drama Korea Missing The Other Side akan tayang di OCN.

Drama Korea Missing The Other Side juga di tayangkan di saluran berbayar VIU.

Drakor ini memiliki genre thriller.

Missing The Other Side mengisahkan adanya sebuah desa menjadi tempat berkumpulnya para arwah yang hilang dan telah meninggal.

Drama Korea ini diperankan pemeran film Korea Train to Busan, Ahn So Hee.

Dalam Missing The Other Side, Ahn So Hee memerankan tokoh bernama Lee Jong Ah.

Drakor Missing The Other Side juga diperankan Go Soo dan Heo Joon Ho.

Sinopsis drakor Missing The Other Side