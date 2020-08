Jadwal Acara TV Hari ini Sabtu 29 Agustus 2020 TVRI, SCTV, RCTI, Trans TV, Trans 7, MNCTV, GTV, ANTV

POS-KUPANG.COM - Daftar Jadwal Acara TV Hari ini update terbaru Sabtu 29 Agustus 2020 informasi tayangan lengkap untuk semua channel, mulai dari Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro TV, MNC TV, TVRI.

Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah TV nasional untuk menemani waktu anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah pada akhir pekan.

Beberapa film Sabtu 29 Agustus baik luar negeri dan Indonesia juga akan menemani akhir pekan keluarga diantaranya

Trans TV akan menyajikan film spesial dari pukul 09.30 WIB Monster Truck, pukul 19.00 WIB The Host, dilanjutkan dengan Film Come And Fine Me dan Film American Ultra