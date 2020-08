Yuk Intip Potret Anggota Pink Panda, Natya Shina yang Dihujat Setelah Kritik Jennie BLACKPINK

POS-KUPANG.COM - Inilah 5 fakta Natya Shina anggota Pink Panda yang dihujat setelah kritik Jennie BLACKPINK pemalas.

Nama Natya Shina tengah menjadi pebincangan setelah memberikan kritikan kepada Jennie BLACKPINK.

Dalam sebuah Instagram story, ia menulis bahwa Jennie menari dengan malas dalam beberapa konser.

Natya mengaku kecewa dengan kurangnya usaha sang idola menampilkan kemampuan terbaiknya.

"Buka YouTube nemu video ini. Ternyata ga di Indo aja loh dia malesnya. Konser dimana-mana kayanya emang gitu ya mba Jen. Sebagai Blink aku jujur kecewa sama attitutenya yang ga profesional. I know she can do much better," tulis Natya Shina di akun @natyashina.

"Sorry kalo ada yang tersinggung, aku bukan fans fanatik jd masih bisa nilai secara objektif," lanjutnya berkomentar.

Akibat komentar tersebut, Natya mendapat hujatan dari BLINK, sebutan penggemar BLACKPINK.

Natya Shina

Banyak fakta menarik tentang wanita cantik yang dikenal sebagai dancer ini.

Dikutip dari berbagai sumber, inilah 5 fakta Natya Shina selengkapnya.