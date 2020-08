AKHIRNYA Aurel Terus Terang Kenapa Sampai Tegur Krisdayanti di Media Sosial, Terkait Restu Atta?

POS-KUPANG.COM - Komentar penyanyi Aurel Hermansyah di akun instagram ibu kandungnya, Krisdayanti, sempat menjadi perhatian publik.

Bahkan sampai terdengar kabar, bahwa hubungan Aurel Hermansyah dengan Krisdayanti dalam kondisi tak baik.

Hubungan yang tak harmonis dengan kekasih Atta Halilintar itu hingga merembet pada suami Krisdayanti, Raul Lemos.

Seperti diketahui, komentar itu mengisyaratkan Krisdayanti tidak menanggapi pesan yang dikirimkan kekasih Atta Halilintar ini di WhatsApp.

Ketika berbincang-bincang di podcast Deddy Corbuzier, Aurel Hermansyah menjelaskan alasannya meninggalkan pesan tersebut.

Aurel mengatakan, menegur orang-orang terdekatnya, termasuk Ashanty, di media sosial sering dia lakukan.

"Misalnya, aku telepon enggak diangkat. Aku chat asistennya enggak dibalas. Tapi, keadaannya Bunda posting foto di Instagram. Aku hubunginnya lewat mana?" kata Aurel Hermansyah seperti dikutip Kompas.com, Senin (24/8/2020).

"Pas saat itu aku lihat gini (Bunda posting foto), terus aku comment, 'Bun, jawab dong chat aku'. Cuma gitu doang maksudku, (itu) ke siapa pun," kata Aurel Hermansyah menambahkan.

Pelantun lagu "Kepastian" itu tak menyangka komentarnya di Instagram itu menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu.

"Oh come on Aurel, you're celebrity, everything you do in social media people know about that," tegas Deddy Corbuzier.