Setelah Cerai dari Laudya Cynthia Bella Penampilan Engku Emran Berubah Total,Berantakan Tak terawat

POS-KUPANG.COM- Penampilan Engku Emran kini berubah total. Setelah bercerai dari Laudya Cynthia Bella, Penampilan Engku Emran terlihat berantakan dan tak terawat.

Terang saja, penampilan Engku Emran ini langsung mendapat sorotan dari netizen.

Netizen bahkan menyebut penampilan terbaru Engku Emran mirip penjahat .

Entah apa tujuannya, melalui unggahan instagramnya, foto Engku Emran terlihat berantakan.

Dengan background warna hitam putih, Engku tampak melebatkan bagian kumis dan janggutnya yang berantakan dan tak terawat seakan ia tertekan dengan perceraiannya.

Jelas foto tersebut sangat berbeda dari beberapa foto sebelumnya yang terlihat lebih rapi.

Selain itu foto itu juga menunjukan bahwa, mantan Laudya Cynthia Bella itu baru saja berolahraga.

Dari keterangannya ia usai menempuh jarak 372,6 kilometer dalam waktu 15 jam 30 menit.

"Beatyesterday," tulis Engku Emran, dalam keterangan instagramnya, Jumat (21/8/2020).

Atas unggahan itu pun banyak netizen memberi tanggapan soal foto tersebut.

"Macam kriminal, you are so funny (kamu sangat lucu)," tulis komentar akun @nisabakriofficial.

"372km!! Gilaaa," tulis komentar @hairulazreen.

"Kasih cukup 400 patutnya," tulis komentar huzaifahx.

Instagram In Safe Hands

Penampilan terbaru Engku Emran



(*)