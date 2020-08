Jadwal TV Jumat 21 Agustus 2020: Jangan Lewatkan Keseruan Film Ride Along 2 di GTV Pukul 20.30 WIB

POS KUPANG, COM - Berikut ini jadwal acara TV, Jumat 21 Agustus 2020 di RCTI, Trans TV, Trans 7, GTV, dan SCTV.

Ada tayangan menarik siap menghibur Anda bersama keluarga untuk menemani hari Jumat Anda.

Pada pagi hari, Anda bisa menyaksikan tayangan FTV hanya di SCTV dan Doraemon hanya di stasiun RCTI.

Sedangkan untuk para pencinta sinetron, ada tayangan menarik, yakni Dari Jendela SMP dengan tokoh Joko dan Wulan yang mulai pukul 18.00 WIB.

Selanjutnya, untuk pencinta tayangan film, Anda bisa saksikan film Ride Along 2 hanya di GTV.

Semua tayangan menarik ini telah dirangkum oleh Tribunnews dalam jadwal acara TV, Jumat 21 Agustus 2020 dirangkum dari mncvision.id.

Jadwal Acara RCTI

01:15 Hugo

01:45 MNC Shop

02:00 Hugo

02:30 Elif

03:45 Kultum

04:00 Seputar iNews Pagi (L)

05:30 Sergap

06:15 Go Spot

07:00 Pertarungan Super Nobita

08:30 Gob & Friends

08:45 Bapau Asli Indonesia

09:45 Silet

11:15 Seputar iNews Siang (L)

12:15 Anak Jalanan

15:00 Preman Pensiun S3

17:00 Tukang Ojek Pengkolan

18:30 Putri Untuk Pangeran

20:00 Amanah Wali S4

21:30 Dunia Terbalik

23:15 Kingsman: The Golden Circle

Jadwal Acara GTV

00:30 Gerebek

01:00 MNC Shop

01:30 Buletin iNews Malam

02:00 Isengin

02:30 Asal Usil

03:00 Timbangan Rezeki

04:00 Buletin iNews Pagi (L)

04:30 Jejak Muslim

05:00 #Theater Tawa

06:00 PAW Patrol

07:30 Hypening

08:30 Bisa Gitu Yak

09:30 Obsesi (L)

10:00 Buletin iNews Siang (L)

11:00 SpongeBob SquarePants Movie

12:30 SpongeBob SquarePants Movie

14:30 Zak Storm

15:00 Geng Lahap

16:00 Warbiasak

16:30 Naruto Shippuden: Last Shinobi

18:00 The Price Is Right Indonesia

19:30 Uang Kaget

20:30 Ride Along 2

22:30 Dad's Army