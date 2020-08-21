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Buruan Tukar Kode Redeem FF Terbaru Agustus 2020 dan Klaim Hadiah di Free Fire Elite Pass Season 28
Kabar gembira plater game Free Fire, jangan lupa juga buruan tukar kode redeem FF terbaru bulan Agustus 2020.
POS-KUPANG.COM - Buruan tukar kode redeem FF terbaru Agustus 2020 dan klaim hadiah di Free Fire Elite Pass season 28
Kabar gembira plater game Free Fire, jangan lupa juga buruan tukar kode redeem FF terbaru bulan Agustus 2020.
Berikut ini bocoran Elite Pass Season 28, klaim hadiahnya segera.
Setelah Elite Pass Season 27 “Sushi Menace” telah dirilis pada tanggal 1 Agustus dan kurang dari 2 pekan lagi, season tersebut akan segera berakhir.
Di hari yang sama juga, Elite Pass dan juga Free Pass juga akan dirilis bersamaan!
Bagi kamu yang tertarik untuk membeli Elite Pass, kamu bisa mendapatkan hadiah-hadiah eksklusif jika kamu melakukan pre-order 3 hari sebelum Pass tersebut diedarkan.
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Hadiah di Free Fire Elite Pass Season 28!
1. Skin senjata M500: 80 badge
2. Skin tas: 100 badge
3. Banner: 115 badge
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