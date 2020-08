Jadwal Acara TV Selasa 18 Agustus 2020: Film Miami Vice di GTV, Code Name: Geronimo di Trans TV

POS KUPANG, COM - Berikut ini jadwal acara TV Selasa (18/8/2020), Miami Vice di GTV, Code Name: Geronimo di Trans TV.

Di GTV pukul 21.00 WIB tayang sebuah film drama kriminal berjudul Miami Vice.

Kemudian, pada pukul 23.30 WIB di Trans TV tayang film Code Name: Geronimo, kisah tentang pembunuhan Osama Bin Laden oleh Angkatan Udara Amerika SEAL.

Selain itu, ada serial drama Korea yang dibintangi Lee Jong Suk dan Lee Bo Young berjudul I Can Hear Your Voice, tayang di NET TV pukul 16.30 WIB.

Dikutip dari mncvision.id, berikut jadwal acara TV Selasa (18/8/2020):

GTV

00:00 Konon Katanya

01:00 MNC Shop

01:30 Asli Tercyduk

02:00 Take Me Out Indonesia