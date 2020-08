SINOPSIS Drama Korea It's Okay to Not be Okay Episode 16, Akhir Si Tiga Pembuat Onar

POS KUPANG, COM - Drama Korea (Drakor) It's Okay to Not be Okay sudah memasuki episode terakhir.

Bagi Anda yang belum menonton episode ke-16, sebaiknya tidak membuka artikel ini karena akan ada beberapa spoiler yang mungkin Anda mau hindari.

Moon Gang Tae, Moon Sang Tae dan Goo Moon Yeong memiliki julukan baru, yakni Si Pembuat Onar. Julukan itu disematkan oleh Direktur RS OK, Oh Ji Wang saat mereka ada di RS.

Tiga pembuat onar ini tak lagi hidup terkungkung dalam sebuah kastil.

Setelah si kupu-kupu, yang merupakan ibu Koo Moon Yeong ditangkap polisi, ketiganya bisa hidup tanpa siksaan.

Moon Yeong sudah menjadi anak yatim piatu. Ayahnya, Goo Dae Hwan sudah meninggal beberapa minggu lalu. Ia juga sepertinya tak ingin berhubungan dengan sang ibu yang sudah di penjara.

Lee Sang In menjanjikan Moon Sang Tae untuk merilis ilustrasinya bersamaan dengan karya Goo Moon Yeong. Kali ini, Moon Yeong menulis `Mencari Jati Diri Sesungguhnya'.

Buku cerita anak itu berkisah tentang tiga anak-anak yang sempat diculik Penyihir Bayangan.

Mereka adalah Anak Kardus, Anak Topeng dan Tong Kosong. Anak Topeng dan Tong Kosong ada di genggaman Penyihir Bayangan yang jahat.

Keduanya disekap di sebuah pohon dan tidak boleh keluar menemui orang.