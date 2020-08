BERCINTA Pagi atau Malam Hari, Mana yang Lebih 'Sengit'! Pasangan Anda?

POS KUPANG, COM - Perdebatan antara lebih baik bercinta pada pagi hari atau malam hari telah bergulir lama.

Perselisihan pendapat ini biasanya melibatkan pria di satu sisi dan wanita di sisi lainnya.

Para pria karena pada umumnya terangsang setelah bangun, akan menyukai juga seks pada pagi hari.

Tetapi para wanita sering lebih suka bercinta pada malam hari ketika segalanya lebih rileks, di mana pekerjaan di dalam maupun luar rumah telah selesai dan anak-anak sudah tidur.

Laurie J. Watson LMFT, LPC, Direktur Klinis di Awakenings Counseling for Couples and Sexuality di Raleigh, Greensboro dan Winston-Salem, Carolina Utara, menerangkan sedikitnya ada tiga faktor yang dapat memicu perbedaan pendapat antara pria dan wanita terkait waktu ideal.

Berikut penjelasannya:

1. Perbedaan testosteron

Testosteron adalah hormon yang berpengaruh terhadap libido baik pada pria maupun wanita.

Penulis Buku Wanting Sex Again: How to Rediscover Your Desire and Heal a Sexless Marriage itu menyebut pria memang memiliki lonjakan testosteron antara pukul enam dan sembilan pagi.

Para pria secara alami suka memanfaatkan gejala ereksi pada pagi hari. Namun sayangnya, wanita memiliki jumlah testosteron harian terendah di pagi hari.