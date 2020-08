Tanggapan Ruben Onsu Atas Lagu "Anak Indonesia" dari Betrand Peto yang Sempat Trending di Youtube

Tanggapan Ruben Onsu atas Lagu Anak Indonesia dari Betrand Peto & Sarwendah yang Sempat Trending di Youtube

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto beberapa waktu lalu sempat merilis lagu 'Anak Nusantara', dan sempat trending di youtube.

Lagu 'Anak Nusantara' Betrand Peto tersebut mendapat antusias baik di tengah langkanya lagu tentang anak-anak dan juga nasionalis.

Ayah Betrand Peto, Ruben Onsu mengatakan kalau ia hanya bisa mendukung anaknya dalam berkarya, dan tentu bersyukur jika mendapat sambutan baik dari penikmat musik Indonesia.

"Kalau trending itu ya hadiah dari semua yang mencintai gitu. Buat saya terima kasih sekali yang sudah support/dukung," kata Ruben Onsu ketika ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2020).

Pria yang akrab disapa Bensu itu menilai kalau lagu 'Anak Nusantara' yang dinyanyikan Betrand Peto Putra Onsu dianggap melawan arah dari industri musik Indonesia.

"Jadi lagu ini malah lebih ke nusantara gitu dan ternyata ada aja peminatnya dan saya bangga. Itu aja sih," ucapnya.

Bahkan kabarnya, pihak Istana Kepresidenan Indonesia ikut memberikan respons terhadap lagu dari anak angkat Ruben Onsu dan Sarwendah Tan itu.

Hanya saja Bensu menegaskan belum menerima secara langsung respons dari pihak Istana Kepresidenan Indonesia, perihal lagu 'Anak Nusantara'.

"Tapi ya kebanggaan saya, saya adalah ya sedikit kecil dari bangsa ini yang bisa diberikan di negara ini di hari kemerdekaan. Makanya yang saya bisa berikan adalah sebuah karya," jelasnya.

"Dan karya yang menuju menyambut hari kemerdekaan dan hari ini yang saya keluarkan untuk negara ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Ruben Onsu dalam video klip 'Anak Nusantara', Betrand Peto bersamanya memasukkan unsur keberagaman adat dan budaya Indonesia, agar pesan dari lagu tersebut tersampaikan.

"Semoga saja lagunya langgeng dan lagu ini memang anak-anak bisa ikut menyanyikannya. Karena tidak ada unsur-unsur pasangan dan cinta-cintaan gitu. Jadi ya mudah-mudahan pesan yang disampaikan juga sampai," ujar Ruben Onsu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Anak Nusantara yang dinyanyikan oleh Betrand Peto dan Sarwendah.





Intro : C F G C Am Dm F G C F hitam-hitam gula jawa G C itulah kulitmu.. C F kuning-kuning-kuning langsat G C G itulah kulitmu.. C F jangan-jangan saling hina G C karena beda warna C F kita-kita semua sama G C C -Dm -Em anak indonesia.. F G kita terlahir E Am di bumi pertiwi Dm D G kita semua.. anak indonesia.. Reff : C F hargai keragaman G C budaya Indonesia C -G Am Dm jangan saling.. bertikai F G karena beda budaya.. C F sunda padang papua G C NTT batak jawa C -G Am Dm kita semua saudara F G C G# -G saudara tanah air Indonesia.. C F jangan-jangan saling hina G C karena beda warna C F kita-kita semua sama G C C -Dm -Em anak indonesia.. F G kita terlahir E Am di bumi pertiwi Dm D G kita semua.. anak indonesia.. Reff : C F hargai keragaman G C budaya Indonesia C -G Am Dm jangan saling.. bertikai F G karena beda budaya.. C F sunda padang papua G C NTT batak jawa C -G Am Dm kita semua saudara F G (Dm ) saudara tanah air Indonesia.. Musik : Dm Em F Am Dm Em Bb ..G Reff : C F hargai keragaman G C budaya Indonesia C -G Am Dm jangan saling.. bertikai F G karena beda budaya.. C F sunda padang papua G C NTT batak jawa C -G Am Dm kita semua saudara F G Am D saudara tanah air Indonesia.. Dm G C saudara tanah air Indonesia..

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Lagu 'Anak Nusantara' Trending, Ruben Onsu Bangga dengan Betrand Peto, https://wartakota.tribunnews.com/2020/08/11/lagu-anak-nusantara-trending-ruben-onsu-bangga-dengan-betrand-peto.