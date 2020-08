Gebetan Luna Maya, Pengusaha Malaysia Faisal Nasimuddin Ingin Jadi Model? Ini Penampilan Terbarunya

POS-KUPANG.COM - Pengusaha Malaysia, Faisal Nasimuddin, yang santer digosipkan dengan Luna Maya, membuat penggemarnya yang rata-rata juga merupakan penggemar Luna ramai menyerbu Instagramnya.

Ada apa ya?

Pria itu terlihat membagikan potret dirinya yang sedang tersenyum.

Penampilan pria itu terlihat berbeda dengan kumis dan janggut yang sengaja ia tumbuhkan.

Dibandingkan penampilannya beberapa bulan silam, Faisal memang nampak kehilangan berat badannya.

Faisal Nasimuddin menambahkan keterangan foto tersebut dengan caption lucu.

"I should definitely maximize this jawline. (Aku harusnya memaksimalkan garis rahangku) Malaysia’s Next Top Model 2020? (Inikah Model Top Malaysia 2020)," tulis Faisal Nasimuddin dengan menambahkan sejumlah tanda pagar.

Tidak hanya mengunggah satu foto serupa, ia membagikan 3 foto sekaligus yang menunjukkan Faisal Nasimuddin berpose candid layaknya model.

Luna Maya dan Faisal Nasimuddin (Kolase dari Instagram @lunamaya dan @faisalnasimuddin)

Di dua foto lainnya ia menuliskan keterangan :

"Yes! Call me a model (iya, panggil aku model)," ujar Faisal Nasimuddin.