Genap Berusia 50 Tahun, Lihat Transformasi Sophia Latjuba dari Muda, Cantiknya Awet!

POS-KUPANG.COM - Intip foto-foto transformasi Sophia Latjuba. Tetap cantik dan aawet muda di usia yang telah genap setengah abad.

Sophia Latjuba baru saja merayakan ulang tahun yang ke-50 pada Sabtu (8/8/2020).

Di hari peringatan kelahirannya, ia mendapatkan kejutan dari keluarganya.

Dalam video tersebut, tampak Eva Celia membawakan kue ulang tahun dengan lilin di atasnya.

Anak-anak Sophia Latjuba kemudian masuk ke dalam kamarnya dengan menyanyikan lagu 'Happy Birthday'.

"It’s our yearly midnight tradition but I never get tired of it. Thank you my babies,

(Ini adalah tradisi tengah malam tahunan kami, tetapi saya tidak pernah bosan. Terima kasih bayiku)," tulis Sophia Latjuba dikutip TribunStyle.com, Minggu (9/8/2020).

Sophia Latjuba dikenal sebagai artis dengan visual yang segar meski usianya sudah tidak muda lagi.

Banyak yang menyebut kecantikannya kini tidak jauh berbeda dengan dulu sewaktu masih muda.

Penasaran seperti apa?