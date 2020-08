Rahmania Astrini: Rilis Lagu

POS-KUPANG.COM - PENYANYI muda Rahmania Astrini baru saja merilis single kolaborasi berjudul " Me Me We". Lagu ini merupakan hasil kerja sama Astri bersama beberapa musisi Asia, termasuk bintang KPop seperti Ailee, Ravi, dan NewKidd.

Tak hanya itu saja, lagu ini juga diramaikan oleh Aizat Amdan dari Malaysia, Chillies dari Vietnam, PAAM dari Thailand, dan Quest dari Filipina.

"Me Me We" sendiri merupakan lagu yang diproduseri oleh MZMC, yang dikenal sebagai produser lagu untuk para idol KPop ternama seperti EXO, SHINee, dan Red Velvet. Dia juga merupakan figur di balik single-single hits dari EXO, seperti "Ko Ko Bop", "Tempo", dan "Love Shot".

Lagu yang telah dirilis tanggal 30 Juli 2020 itu merupakan kolaborasi antara Warner Music Korea dan Kantor Wilayah Gangnam di Seoul. Terhalang jarak dan pandemi, Rahmania Astrini menjalani proses rekaman seorang diri.

"Aku jadi sound engineer aku sendiri. Aku benar-benar install software-nya sendiri, masang tiangnya sendiri," kata Astri dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8/2020).

Kendati demikian, Astri merasa senang karena kemampuannya dalam bermusik bisa bertambah dengan pengalaman proses rekaman seperti ini. Astri mengaku bisa banyak belajar dari pengalaman proses rekaman lagu "Me Me We".

Tak jauh berbeda dari proses rekaman, Astri juga menggarap sendiri video klip "Me Me We". Dengan arahan dari sutradara video musiknya, Astri merekam video ketika menyanyikan "Me Me We" di kamarnya sendiri.

"Basically cuma ngerekam dengan kualitas video sekian dan angle sekian. Jadi, itu hasil rekamanku di kamar karena aku enggak bisa keluar rumah pada saat itu. Jadi, aku di kamar," ujar Astri.

Astri merasa sangat bersyukur dan senang karena bisa terlibat dalam proyek "Me Me We" ini. "Rasanya masih seperti mimpi sampai sekarang. I'm very humbled to be a part of this project," tutur Astri. (kompas.com)