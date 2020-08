Beri Ruang Kreatif untuk Anak Muda, New Sasando Hotel Kupang Gelar New Sasando Musik Fest

New Sasando Hotel Kupang menggelar New Sasando Music Fest "Sixthpain Goes To Stage" di setiap Jumat dan Sabtu malam guna beri ruang kreatif bagi anak muda Kota Kupang. Foto diambil pada Sabtu (8/8/2020) malam di halaman New Sasando Hotel Kupang.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Guna memberi ruang bagi anak muda untuk berkreasi, New Sasando Hotel Kupang menggelar New Sasando Music Fest di setiap Jumat dan Sabtu malam. Bekerja sama dengan Studio Sixthpain, mereka menghadirkan penampilan anak-anak muda berbakat dalam acara Sixthpain Goes to Stage. Ada band-band lokal hingga talent nasional yang akan hadir menghibur masyarakat Kota Kupang.

Dicky Rando, Sales and Marketing Manager New Sasando Hotel Kupang saat ditemui POS-KUPANG.COM, Sabtu (8/8/2020) malam menjelaskan, acara tersebut telah dilakukan sebanyak tiga kali dan akan rutin dilakukan ke depan. "Kami ingin membangun ruang kreasi bagi anak muda. Seni itu tidak harus banyak uang dulu baru ke sini. Jadi, Inilah panggung kalian. New Sasando beri ruang bagi kalian," ujar Dicky

Lanjut Dicky, hingga saat ini telah terdaftar hingga ratusan band yang akan tampil dalam acara tersebut. Penampilan di setiap edisi acara adalah lima band. Baik band lokal maupun DJ bebas menampilkan lagu mereka, bahkan ada band yang membawakan lagu hasil karya sendiri. Panggung tersebut kini menjadi tempat bagi mereka untuk menyuarakan kreativitas mereka. Acara tersebut juga terbuka bagi para komika Stand Up Comedy yang ingin menampilkan bakat melucu mereka.

Selain hiburan, tersedia pula New Sasando Street Food Corner. Warga Kota Kupang yang hadir dalam acara tersebut bisa menikmati berbagai menu angkringan dari harga Rp3.000 hingga Rp15.000. Beberapa menu diantaranya nasi bakar ayam dan ikan seharga Rp10.000 dan bakso iga Rp15.000. sate-satean seperti sate paru dan sate seafood berkisar dari harga Rp3.000 sampai Rp10.000. Sedangkan aneka minuman tersedia dari harga Rp5.000 sampai Rp15.000. "Jajanan dengan harga kaki lima, tapi rasa bintang lima," terang Dicky.

Acara yang dibuka gratis untuk warga Kota Kupang ini dapat dinikmati dari pukul 17.00 hingga 23.00 Wita di halaman New Sasando Hotel Kupang. Bahkan, New Sasando Hotel Kupang juga memberi kesempatan kepada warga Kota Kupang yang ingin mempromosikan jualan mereka agar memanfaatkan momen tersebut. New Sasando Hotel Kupang terbuka dan menyiapkan booth apabila ada UMKM yang ingin berpartisipasi.

Para pengunjung juga diminta untuk tidak kuatir dengan kondisi di sekitar tempat acara. Memasuki area acara, para pengunjung akan mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh. Semua pengunjung pun diwajibkan untuk memakai masker. Seluruh area New Sasando Hotel Kupang pun telah didisinfeksi guna memberi rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung.

New Sasando Hotel Kupang sangat proaktif dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 sesuai aturan pemerintah guna memastikan rasa aman dan nyaman bagi semua tamu dan pengunjung yg datang menginap atau pun sekedar berkunjung ke semua outlet yg Ada di area New Sasando Hotel Kupang baik itu ke restaurant, coffee shop, kolam renang, pool kafe, lapangan futsal maupun ke Liqurai pub & karaoke.

Ia melanjutkan, para karyawan New Sasando Hotel Kupang juga melakukan rapid test dan memperoleh hasil non reaktif. Para karyawan selalu memakai alat pelindung diri lengkap saat hendak memberikan pelayanan. Area hotel pun didisinfeksi setiap 3 kali dalam sehari.

Ia berharap masyarakat dan semua pihak tidak perlu takut untuk berkunjung dan menyelenggarakan kegiatan baik kedinasan maupun personal di New Sasando Hotel Kupang. Berbagai aktivitas pun telah kembali normal di New Sasando Hotel Kupang. Berbagai acara telah kembali diselenggarakan dan masyarakat antusias. (cr1)