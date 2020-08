via kontan.co.id

China Tak Akan Lepas Tembakan Pertama di Konflik LCS, Tapi Bila Perang Terjadi, Ini Kata Pengamat

POS KUPANG.COM -- Dua raksasa militer dunia, Amerika Serikat dan China kini sudah sama-sama siaga di Laut China Selatan

Militer kedua negara yang menghadirkan kapal-kapal perang termasuk kapal induk dan pesawat-pesawat pembom berbagai ukuran telah saling menguncar musuh yang akan di tembakan

Sementara meriam-meriam dan rudal-rudal dari kedua negara telah disetel dengan target untuk sudah tersasar dan tingga menunggu perintah tembak dan melaksanakan pemboman

Namun sejauh ini belum ada tembakan pertama dari salah satu pihak. Para pengamat me nyebutkan satu kesalahan yang menyebabkan tembakan pertama maka perang besar pun dimulai.

Siapapun negara yang menang tentu juga akan mengalami keruagian sangat besar bahkan diyakini tak ada negara yang menang karena sama-sama hancur

Dalam hal kekuatan militer secara keseluruhan, siapa yang lebih kuat, China atau Amerika Serikat (AS)? Dari data yang ada sudah pasti yang lebih kuat adalah AS.

Namun, jika menyangkut perairan pesisir China, kekuatan maritim China plus kekuatan tempur darat vs kekuatan maritim AS, sulit untuk mengatakan pihak mana yang lebih kuat. Bila perang belum pecah, maka belum ada kepastian siapa yang lebih unggul.

Pemimpin redaksi media China, Global Times , Hu Xijin dalam tulisannya mengatakan, jika menyangkut kepentingan inti China, Taiwan , misalnya, melewati batas atau garis merah China, karena didorongan AS dan mengarah pada pertarungan militer, maka pada saat itu akan ada adu kekuatan.

"Siapa yang berada di atas angin dalam situasi itu? Itu adalah kombinasi dari kekuatan militer ditambah moralitas ditambah keinginan untuk bertempur," tulisnya.