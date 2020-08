Sudah Jelas Campakan Jessica Iskandar dan Dekati Gadis,Richard Kyle Sebut Bukan Keinginannya,Jedar?

Sudah Jelas Campakan Jessica Iskandar dan Dekati Gadis, Richard Kyle Sebut Bukan Keinginannya

POS KUPANG.COM -- Pertunangan Jessica Iskandar dengan Richard Kyle akhirinya berantakan setelah pria setengah bule itu tiba-tiba menghilang dari kehidupan Jessica Iskandar

Dia Richard Kyle ini disebuit-sebut tengah mendekati wanita lain yang maih muda dan setelah tak menunjukan batang hidungnya kepada Jedar padahal mereka sudah bertunangan

Dia Richard Kyle membicarakan hubungannya dengan Jessica Iskandar yang kini kandas.

Richard Kyle mengaku jika dia juga sebenarnya tidak ingin ada masalah.

Richard juga merasa bersalah pada orang-orang yang sudah menaruh kepercayaan terhadap hubungan dia dan Jessica yang terlihat harmonis.

Hanya saja sebuah hubungan adalah hal pribadi antara dua orang yang tidak diketahui orang lainnya.

"I'm sorry that ini terjadi begini.

Tapi it's not my want (ini bukan inginku).

Aku enggak ingin kita ada masalah juga," ujar Richard dikutip dari vlog Melaney Ricardo, Kamis (6/8/2020).

"Jadi ini bukan yang kamu inginkan?" tanya Melaney.